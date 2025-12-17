Эксперт рассказал, будут ли ВС РФ активно применять «Орешник»

Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что Россия будет использовать «Орешник» только в крайнем случае. Об этом Кнутов рассказал News.ru.

О первом применении баллистической ракеты средней дальности «Орешник» стало известно в ноябре 2024 года. Боевые испытания ракеты стали ответом на разрешение Украине наносить удары по РФ дальнобойными американскими ракетами ATACMS.

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении был нанесен по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш». Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что американские системы ПВО бессильны перед новой ракетой, которая в десять раз быстрее скорости звука.

Президент РФ рассказал, что «Орешник» - современное оружие, которое было создано на базе прежних улучшенных конструкторских разработок. «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года.

Кнутов отметил, что боевое дежурство и применение «Орешника» не совсем связаны. Эксперт подчеркнул, что система будет находиться в постоянной готовности на случай, если возникнет необходимость ее применения.