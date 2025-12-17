Российский министр обороны Андрей Белоусов 17 декабря выступил на итоговой расширенной коллегии Минобороны. Белоусов рассказал об успехах ВС РФ, снижении боевого потенциала ВСУ и об угрозе, исходящей от НАТО.

Обрушение обороны ВСУ

Белоусов назвал обрушение обороны ВСУ неизбежным, передает ТАСС. Он подчеркнул, что это, наконец, поняли и «западные кураторы Киева».

Белоусов отметил, что освобожденный Красноармейск был символом сопротивления и ВСУ, и «западных кураторов». Объединенная группировка войск ВС РФ на треть снизила боевой потенциал ВСУ в 2025 году, отметил министр.

Поставки вооружения и боеприпасов в ВС РФ возросли на треть по сравнению с 2024 годом. В то же время более 70 процентов ТЭЦ и более 37 процентов ГЭС, работавших на военно-промышленный комплекс Украины, были выведены из строя.

План комплектования ВС России на 2025 год был перевыполнен, на службу по контракту поступило почти 410 тысяч человек. ВСУ потеряли практически полмиллиона военных за 2025 год и полтора миллиона - за все время СВО.

Успехи «Рубикона»

Министр обороны сообщил, что российский центр беспилотных систем «Рубикон» уничтожил более 13 тысяч единиц вооружения и техники ВСУ. Белоусов отметил, что в Киеве «Рубикон» объявили «угрозой национальной безопасности».

Успехи на разных направлениях

Белоусов рассказал, что с 1 ноября под контроль группировки войск «Восток» перешло более 400 квадратных километров территории. Военные заняли 24 населенных пункта, сообщает ТАСС. Министр отметил, что темпы продвижения группировок войск «Восток», «Центр» и «Запад» выросли в 1,5-2 раза к 2024 году.

«Освобождена Курская область, ликвидированы важные узлы обороны украинских войск на Донбассе и в Запорожье», - подчеркнул Белоусов.

Глава Минобороны рассказал, что операция в Гуляйполе продолжается. Взятие города создаст условия для перехода под контроль России всего Запорожья.

Белоусов сообщил, что ВС РФ надежно удерживают днепровскую островную зону и отражают попытки десанта ВСУ высадиться на Тендровскую и Кинбурнскую косы, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что ВСУ «надежно заблокированы» в Димитрове, «последнем очаге обороны ВСУ в Красноармейской агломерации».

Также министр назвал Константиновку, за которую идут бои, «ключом к последнему оплоту Киева в Донбассе» - Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации. Белоусов указал, что после взятия Константиновки вся ДНР перейдет под контроль России в короткие сроки.

Россия и НАТО

Белоусов заявил, что НАТО планирует подготовиться к военному столкновению с Россией к 2030 году, сообщает ТАСС. Он указал, что годовой бюджет НАТО сейчас составляет 1,6 триллиона долларов, но вырастет более чем в 1,5 раза в соответствии с новыми планами альянса.

«Не мы угрожаем - нам угрожают», - подчеркнул российский министр.

Белоусов добавил, что попытки Европы затянуть украинский кризис и форсированная подготовка объединенных сил НАТО к противостоянию с Россией создают «реальные предпосылки для продолжения военных действий в 2026 году».

Ядерные силы России

Белоусов подчеркнул, что ВС РФ уделяют особое внимание развитию стратегических ядерных сил, передает ТАСС. Министр назвал ядерные силы ключевым элементом сдерживания агрессии против России.

ПВО России

Глава Минобороны сообщил, что эффективность российских систем ПВО при отражении атак ВСУ составляет около 97 процентов. По его данным, в начале года ВСУ задействовали 1,5 тысячи дальних дронов в месяц, а с мая их количество постепенно выросло до 3 700.

Путин раскрыл планы европейских «подсвинков»

Россия начала развертывание нового сегмента ПВО, основанного на применении FPV-перехватчиков, рассказал Белоусов.

Поддержка военных

Белоусов заявил, что в 2025 году время зачисления довольствия на карты военных сократилось с 24 часов до 30 минут, а срок назначения выплат - с двух месяцев до нескольких дней.

За год в России было построено шесть военных госпиталей. Столько же планируется открыть в следующем году. Военные медики спасают более 90 процентов раненых, поступающих с поля боя.