Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили против российских войск прозванную ветераном Второй мировой войны гаубицу M114. Это следует из ежедневного отчета Министерства обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве журналистам, это вооружение было уничтожено на сложном для ВСУ направлении специальной военной операции (СВО) — в Харьковской области. Гаубицу подбили бойцы группировки войск «Запад». Кроме этого вооружения российские войска уничтожили три американских бронемашины HMMWV и еще одну гаубицу производства США — М777.

Гаубица М114 — довольно редкое вооружение в ВСУ. С начала СВО она встречалась в сводках оборонного ведомства лишь 15 раз. Эти гаубицы были разработаны и встали на вооружение армии США в 1941 году, и пик их производства пришелся на 1944 год.

