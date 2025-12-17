Взятие под контроль Славянска и Краматорска позволит завершить освобождение Донецкой Народной Республики в кратчайшие сроки. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция которого ведется в телеграм-канале Кремля.

«Продолжается взятие под контроль города Красный Лиман. Его освобождение открывает путь для блокирования Славянска, – важнейшего для ВСУ логистического центра», - поделился подробностями Белоусов.

По словам главы российского военного ведомства, "Южная" группировка войск в ходе наступательных действий заняла мощные укрепрайоны противника – Часов Яр, Курахово и Северск.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Краматорска и Славянска в ДНР.

Бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи на указанном направлении, при этом украинские силы понесли значительные потери — свыше 200 человек.

ВС РФ на данном участке противостоят восемь бригад вооруженных сил Украины.

Славянско-Краматорская агломерация – один из последних бастионов Киева в Донбассе.