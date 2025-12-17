Белоусов предложил масштабировать опыт создания ПВО вокруг Москвы

Положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы следует применить в более широком масштабе в рамках единой системы ПВО. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Стоит отметить положительный опыт создания системы противовоздушной обороны вокруг Москвы. Его необходимо применить в более широком масштабе», – сказал Белоусов, выступая на итоговой коллегии Минобороны России.

По его словам, соответствующие подходы показали свою эффективность и должны быть использованы при дальнейшем развитии противовоздушной обороны страны. Масштабирование московской модели ПВО предполагается осуществлять в соответствии с недавним поручением главы государства.