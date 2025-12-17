Автор «Комсомольской правды» Юлия Алехина рассказала, что Димитров, где закрепляются ВС РФ, стоит на «угольной оси Донбасса», которая десятилетиями «держала жизнь» региона. По словам автора статьи, ВСУ пытаются подольше задержаться в Димитрове, чтобы получить больше денег от ЕС и торговаться с президентом США Дональдом Трампом.

«Комсомольская правда» отмечает, что ВС РФ методично вытесняют ВСУ из застройки Димитрова и продвигаются к центру города. По словам Алехиной, сейчас всё упирается в несколько узлов, на которых «висит остаток обороны» ВСУ. Речь идет о 40-м квартале, районах Молодежный и Светлый, узле у горсовета и городских прудов, полосе железной дороги, а также о шахте «Центральная», главном для ВСУ объекте.

Глава ВСУ Александр Сырский публично отрицает окружение города, но даже депутаты Верховной рады обвиняют его во лжи, отмечается в статье. По мнению Алехиной, Киев пытается задержаться в Донбассе как можно дольше не из прагматических соображений, а из политических.

«Это спор о цене: сколько людей и техники «можно» оставить внутри, фактически «пустить в распыл», чтобы выиграть время - лишний месяц или два, если повезет», - подчеркнула автор статьи.

По ее мнению, украинские власти стремятся получить больше денег и оружия из Европы, надеются украсть замороженные в ЕС активы России и параллельно торговаться с Трампом вплоть до выборов в Конгресс осенью 2026-го. На этих выборах появится шанс на реванш демократов в Америке.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские десантники начали сдаваться в плен в Димитрове. Кимаковский объяснил это «деморализующим фактором»: российские войска разбили группировку ВСУ в городе на несколько частей.