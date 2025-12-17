«Спор о цене»: почему так важен Димитров
Автор «Комсомольской правды» Юлия Алехина рассказала, что Димитров, где закрепляются ВС РФ, стоит на «угольной оси Донбасса», которая десятилетиями «держала жизнь» региона. По словам автора статьи, ВСУ пытаются подольше задержаться в Димитрове, чтобы получить больше денег от ЕС и торговаться с президентом США Дональдом Трампом.
«Комсомольская правда» отмечает, что ВС РФ методично вытесняют ВСУ из застройки Димитрова и продвигаются к центру города. По словам Алехиной, сейчас всё упирается в несколько узлов, на которых «висит остаток обороны» ВСУ. Речь идет о 40-м квартале, районах Молодежный и Светлый, узле у горсовета и городских прудов, полосе железной дороги, а также о шахте «Центральная», главном для ВСУ объекте.
Глава ВСУ Александр Сырский публично отрицает окружение города, но даже депутаты Верховной рады обвиняют его во лжи, отмечается в статье. По мнению Алехиной, Киев пытается задержаться в Донбассе как можно дольше не из прагматических соображений, а из политических.
«Это спор о цене: сколько людей и техники «можно» оставить внутри, фактически «пустить в распыл», чтобы выиграть время - лишний месяц или два, если повезет», - подчеркнула автор статьи.
По ее мнению, украинские власти стремятся получить больше денег и оружия из Европы, надеются украсть замороженные в ЕС активы России и параллельно торговаться с Трампом вплоть до выборов в Конгресс осенью 2026-го. На этих выборах появится шанс на реванш демократов в Америке.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские десантники начали сдаваться в плен в Димитрове. Кимаковский объяснил это «деморализующим фактором»: российские войска разбили группировку ВСУ в городе на несколько частей.