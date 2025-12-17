Белоусов оценил почти в 100% эффективность российских систем ПВО

Эффективность российских систем противовоздушной обороны (ПВО) при отражении украинских атак составляет в среднем 97%. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства, пишет ТАСС.

По словам министра, в начале 2025 года противник для атак российских регионов в среднем задействовал 1,5 тысячи беспилотников дальнего действия в месяц. Начиная с мая, с их число постепенно возросло до 3,7 тысячи в месяц.

«Эффективность нашей ПВО при отражении атак ВСУ составляет в среднем 97%», — указал Белоусов.

Только за минувшую ночь силы противовоздушной обороны обнаружили и сбили 94 дрона Вооруженных сил Украины над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей. По данным Минобороны РФ, наибольшее число вражеских беспилотников было перехвачено над территориями Краснодарского края (31) и Ростовской области (22). Также противник пытался атаковать Воронежскую область, где сбито 10 БПЛА. Еще по восемь дронов были обезврежены в Саратовской области, над Азовским и Черными морями. Четыре БПЛА уничтожили в Волгоградской области, еще три — в Брянской.