Белоусов призвал внедрить в систему военного образования опыт СВО

Опыт специальной военной операции (СВО) требуется внедрить в систему российского военного образования. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

"В систему военного образования требуется на деле внедрить опыт СВО. Необходимо внести дополнения во все программы обучения слушателей и курсантов, отражающие опыт боевых действий, включая управление в оперативном и тактическом звеньях. В следующем году необходимо завершить эту работу. Слушатели и курсанты должны обучаться под руководством педагогов, имеющих боевой опыт", - сказал Белоусов.

По его данным, в текущем году в зоне СВО прошли стажировку в два раза больше преподавателей, чем в прошлом.

Укомплектованность кафедр военно-специальных дисциплин такими специалистами доведена до 75%. "Эту работу в следующем году необходимо завершить", - подчеркнул глава Минобороны РФ.