Путин: Россия всегда до последнего пыталась все решить миром

Россия всегда пыталась до последнего находить дипломатические решения конфликтов, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

"Правда в том, что Россия всегда в самых сложных обстоятельствах, что называется, до конца, пока есть хоть малейший шанс, стремилась находить дипломатические развязки противоречий и конфликтов. И ответственность за то, что эти шансы не были использованы, целиком лежит на тех, кто уверовал в то, что с нами можно говорить языком силы", - подчеркнул глава государства.