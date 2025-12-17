Белоусов раскрыл число поступивших на службу в 2025 году контрактников

Почти 410 тысяч человек поступили на военную службу по контракту в 2025 году. Такое число раскрыл на расширенном заседании коллегии Минобороны России глава ведомства Андрей Белоусов, передает ТАСС.

По данным министра, две трети из них моложе 40 лет. Белоусов подчеркнул, что план комплектования Вооруженных сил РФ 2025 года удалось перевыполнить.

Глава Минобороны разъяснил, что более трети контрактников имеют высшее или среднее специальное образование.

Кроме того, Белоусов поблагодарил командования войск военных округов, полномочных представителей президента России, глав регионов за проведенную работу по комплектованию армии.

До этого зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, что ориентиры по укомплектованию войск России почти достигнуты.