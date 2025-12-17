Белоусов раскрыл потери ВСУ в 2025 году

В 2025 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли почти 500 тысяч военнослужащих. Соответствующие данные раскрыл министр обороны Андрей Белоусов в ходе заседания расширенной коллегии ведомства. Его слова Минобороны приводит в Telegram.

По оценке Белоусова, успехи российских войск в текущем году на треть снизили боевой потенциал ВСУ. Так, Киев лишился свыше 103 тысяч различных образцов вооружений и военной техники, в том числе 5,5 тысячи западных образцов.

«Это практически в два раза выше показателей 2024 года. В то же время силовые структуры Украины потеряли практически 500 тысяч военнослужащих», — сообщил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что благодаря действиям Вооруженных сил России Украина потеряла возможность пополнять численность своей группировки войск за счет принудительной мобилизации.