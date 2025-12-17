Ракетный комплекс "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках коллегии Минобороны.

"До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой "Орешник". В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение, - сказал глава государства. - Высокий уровень подготовки частей и соединений, их способность решать самые сложные задачи подтверждается и в ходе регулярно проводимых учений, в том числе с участием наших зарубежных союзников и партнеров, которым мы передаем опыт, полученный в ходе специальной военной операции".

