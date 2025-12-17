Путин рассказал о создании буферной зоны безопасности на Украине

Отечественная армия в рамках специальной военной операции (СВО) продолжит создавать и расширять буферную зону безопасности на Украине. Об этом в среду, 17 декабря, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Министерства обороны.

По словам главы государства, Россия предпочла бы искать выход из сложившейся ситуации дипломатическим путем, но если Запад откажется диалога, она сможет вернуть свои исторические земли военными инструментами.

— Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронт. Цели СВО будут достигнуты, — передает слова Путина официальный Telegram-канал Кремля.

Президент также уточнил, что российские военные заняли свыше 300 населенных пунктов в 2025 году. Армия России переламывает противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах.

Путин ранее отметил, что около 3,5 тысячи солдат Вооруженных сил Украины заблокированы на левом берегу Оскола, при этом некоторые из них уже «выглядят как бомжи».

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов в одном из пунктов управления СВО доложил президенту России о взятии Красноармейска, а также Волчанска в Харьковской области.