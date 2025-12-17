Путин рассказал о роли «Буревестника» и «Посейдона» в безопасности России

Новейшие комплексы «Буревестник» и «Посейдон» обеспечат стратегический паритет и безопасность России на десятилетия вперед. Об этом заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.

Глава государства особо отметил проведенные ранее успешные испытания стратегической крылатой ракеты «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон».

«За счет использования ядерной энергетической установки эти комплексы еще долго будут оставаться уникальными и единственными в своем роде, обеспечат стратегический паритет, безопасность и глобальные позиции России на десятилетия вперед», - подчеркнул Владимир Путин.

При этом, по словам президента, работа над комплексами продолжается и они будут усовершенствованы.

Ранее западные военные эксперты заявили о том, что современные системы ПРО, в том числе «Золотой купол», продвигаемый президентом США Дональдом Трампом, не в состоянии перехватить российскую межконтинентальную ракету «Буревестник». А издание Daily Express констатировало, что «Посейдон» способен «затопить прибрежные города и военно-морские базы Великобритании и всего Запада радиоактивной морской водой».