Вооруженные силы Украины готовятся к попытке проникновения на территорию России в новогодние праздники. Об этом «Абзацу» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, в этом будут задействованы небольшие диверсионно‑разведывательные группы.

«Активизируются к Новому году. [Время] праздничное, все расслабленные, [поэтому] они попытаются что-нибудь такое сделать. Направление Белгорода – одно самых потенциальных, [через] Казачью Лопань», – пояснил координатор.

При этом Лебедев обратил внимание на то, что перед группами могут ставиться различные задачи: от «вызвать на себя огонь» до «рассосаться по местности», чтобы поддержать вторжение войск. Их численность также варьируется. Отряды могут насчитывать как три человека, так и несколько десятков.

Ранее стало известно, что командование Вооруженных сил Украины, несмотря на тяжелые потери, ведет подготовку контрудара, который уже окрестили «штурмом последней надежды». Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов назвал среди возможных направлений атаки Белгородскую или Курскую области.