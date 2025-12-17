В России отреагировали на угрозу попытки прорыва ВСУ через границу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят прорыв через российскую границу под Новый год. Об этом Сергей Лебедев.

По его словам, перед новогодними праздниками активность украинских разведывательно-диверсионных групп возрастет. «[Время] праздничное, все расслабленные, [поэтому] они попытаются что-нибудь такое сделать», — пояснил собеседник издания.

Одним из наиболее вероятных направлений Лебедев назвал белгородское. Заход может быть осуществлен с плацдарма в Казачьей Лопани Белгородской области, предположил он.

Подпольщик указал, что численность готовящихся для этих целей групп диверсантов может различаться от «пары десятков» до трех-пяти человек.

17 декабря стало известно о попытке ВСУ вторгнуться в Белгородскую область. Бой в приграничной зоне попал на видео.