Путин назвал 2025 год важным для решения задач СВО

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации.

Путин прибыл на расширенное заседание коллегии Минобороны, передает РИА «Новости». Как подчеркнул глава государства, прошедший 2025 год был важным этапом в реализации задач спецоперации на Украине.

По его словам, российская армия не только завоевала, но и уверенно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта, сообщает ТАСС.

«Уходящий год стал важным этапом в решении задач специальной военной операции. Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта», – сказал он.

Президент ежегодно участвует в мероприятиях, где обсуждаются итоги работы Минобороны и формулируются задачи по укреплению обороноспособности страны, а также по развитию Вооруженных Сил России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в среду примет участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.