Раскрыты планы США по отправке войск на Украину

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что после завершения украинского конфликта в стране не будет американских войск: военные ресурсы США ограничены, а отправка армии за рубеж - непопулярная в Штатах мера. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Европейские СМИ писали, что по итогам переговоров в Берлине США пообещали Украине гарантии безопасности по образцу договора НАТО. Дудаков заявил, что к таким утечкам информации стоит относиться «максимально скептически».

«Для российской стороны присутствие каких-либо западных сил на Украине неприемлемо. Неважно, под эгидой НАТО или нет, с участием Соединенных Штатов или без. Вашингтон не будет отправлять свои войска, это для всех очевидно», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что США в целом сокращают свое участие в делах Европы. По его мнению, американцы могут лишь переложить ответственность за гарантии безопасности на европейцев.

«Если «партия войны ЕС» так сильно хочет поддержать Киев, пускай они попытаются хотя бы какие-то свои части сформировать и туда направить», - заключил Дудаков.

Источники The New York Times рассказали, что гарантии безопасности для Украины, обсуждавшиеся в Берлине, предполагают размещение европейских сил в стране и расширенное использование американской разведки. Европейские силы предлагается разместить в западных регионах Украины, вдали от линии прекращения огня.