Врачи спасли более 90% раненных на поле боя участников СВО. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства, трансляция которого ведется в телеграм-канале Кремля.

"Хотелось бы отметить, что сегодня более 90% раненых, поступающих с поля боя, спасены", - поделился подробностями глава российского военного ведомства.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Краматорска и Славянска в ДНР.

Бойцы «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи на указанном направлении, при этом украинские силы понесли значительные потери — свыше 200 человек.

ВС РФ на данном участке противостоят восемь бригад вооруженных сил Украины.

Славянско-Краматорская агломерация – один из последних бастионов Киева в Донбассе.