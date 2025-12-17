Украинский военнопленный Иван Федино заявил, что вместе с другими солдатами решил бежать с позиций ВСУ, поскольку командование бросило их на передовой. Об этом сообщили «Известия».

Федино рассказал, что перед мобилизацией его задержала украинская полиция и сразу же передала сотрудникам ТЦК (украинский аналог военкомата). Оттуда украинца отправили на передовую, где FPV-дроны «не давали даже нос высунуть.

«Нас было четверо - «Жужа», «Белый», «Прораб», я - «Дед», - вот мы и решили уйти с позиции. Или сдадимся или попадем в плен. Зашли в дом, нашли одежду, переоделись, в подвал затащили матрасы, одеяла <...>, чтобы согреться. И прятались в этом подвале», - рассказал военнопленный.

Федино и других дезертиров ВСУ нашли российские военные. Федино подчеркнул, что военнопленных допросили и обращались с ними нормально. Также он рассказал, что «не очень хорошо» относится к командованию ВСУ, бросившему солдат «на произвол судьбы».

«Надо было выводить нас с позиций, а не оставлять там еще: «Ждите, ждите…». Дождались», - заключил он.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские десантники начали сдаваться в плен в Димитрове. Кимаковский объяснил это «деморализующим фактором»: российские войска разбили группировку ВСУ в городе на несколько частей.