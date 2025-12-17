Огненный шторм над Одессой во время воздушной атаки сняли на видео

Турецкий моряк снял из одесской гавани кадры работы ПВО по отражению воздушной атаки.

В ночном небе над городом бушевал огненный шторм. Поток трассирующих снарядов летел на восток, навстречу невидимым дронам. Лучи мощных синих прожекторов шарили по небу, отчего происходящее напоминало бы рок-концерт, если б не треск канонады вместо музыки.

Турка-оператора чужая война нисколько не пугала. Его судно стояло в гавани, куда не залетали ни снаряды, ни беспилотники. Моряки спокойно переговаривались - судя по интонации, обменивались ироничными замечаниями.

Фейерверк из снарядов ПВО освещал дымные дуги, медленно расплывающиеся в небе. Их оставили зенитные ракеты. На глазах наблюдателей в центре города вспыхнул яркий огонь. Он отделился от земли и, набирая скорость, пошел вверх и в сторону - еще одна выпущенная ПВО ракета устремилась навстречу своей цели.

Начиная с 13 декабря, Одесса и ее окрестности подвергаются массированным воздушным атакам. Большую часть ударов наносят ракеты и "Герани", но для уничтожения стратегического моста в Затоке ВКС России впервые за время СВО использовали планирующие авиабомбы.

Одесса и область полностью обесточены. В городе начались драки за возможность подключиться к розетке.