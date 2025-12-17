Армия РФ уничтожила цех сборки безэкипажных катеров на Украине

Российские военные нанесли удар по цеху сборки безэкипажных катеров в Киевской области, уничтожив его. Об этом рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

По его словам, ночные удары были нанесены по объектам в шести областях Украины, в том числе и в Киевской.

«Три десятка БПЛА «Гарпия-А1» уничтожили цех сборки БЭКов в Хотяновке», - пояснил он.

Также, по данным Царева, «Герани» поразили штаб батальона БПЛА Вооруженных сил Украины в Черниговской области. Был атакован и город Ахтырка, который бывший депутат Рады назвал «вражеским узлом снабжения и перераспределения техники и топлива».

Ранее центр «Рубикон» опубликовал кадры уничтожения безэкипажного катера Вооруженных сил Украины в Черном море. В момент уничтожения оснащенный ракетами украинский надводный дрон двигался к Крыму.