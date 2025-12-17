Армия РФ обрушила оборону ВСУ: битва за Купянск и «тупик» для мирного плана Трампа

Никита Бородкин

Пока ВСУ пытаются контрнаступать под Купянском, на других фронтах разворачивается главная драма для украинской армии. Как сообщает «Царьград», на запорожском направлении ВС РФ уже ведут бои в центре Гуляйполя, а Одесса подвергается методичным ударам. Москва жестко заявила — компромиссов по территориям не будет.

Битва за Купянск

По последним заявлениям группировки войск «Запад», украинская армия пытается заводить в Купянск небольшие группы пехоты. В некоторой степени это является копированием российской тактики с постепенным накоплением сил и насыщением пригородов для последующих атак.

Как отмечает «Военная хроника», реализация идеи подкачала, хотя этого пока не понял украинский генерал Михаил Драпатый. Из-за этого противник будет продолжать попытки и сжигать пехоту. Украинские войска сохраняют активность южнее, в районе Купянска-Узлового, однако особых изменений нет — позиционные «качели» продолжаются.

При этом заметно общее снижение интенсивности действий ВСУ на купянском направлении. Вероятно, попытка хотя бы частично вернуть Купянск забуксовала.

Бои в Гуляйполе

ВС РФ продолжают наступать на Гуляйполе — за последнее время подразделения освободили Варваровку, Зеленый Гай, Веселое, Червонное и Затишье. В самом городе идут бои за центр. Кварталы на левом берегу реки Гайчур зачищены, а российские бойцы преодолели водную преграду на нескольких участках фронта.

«И надеюсь, вражеский фронт здесь далее обрушится так же, как и в свое время обрушилась линия обороны врага на реке Янчур. После чего мы совершили быстрый рывок на позиции, на которых сейчас стоим. И также надеюсь на то, что это произойдет до того момента, когда ВСУ закончат оборудование следующей линии обороны, которую они прямо сейчас сооружают на западном берегу реки Верхняя Терса», — заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Военная хроника» заявила, что снабжение и пополнение украинского гарнизона в Гуляйполе становится все более сложной задачей. Из-за этого главком ВСУ Александр Сырский вскоре может снова предстать перед выбором из «множества отрицательных решений».

Системная кампания

Одесская область подвергается ударам уже пятую ночь подряд — это говорит о системном характере кампании. По всей видимости, действия Киева в Черном море и диверсии против кораблей Черноморского флота вызвали настоящий гнев в Москве.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев замечает, что часть дронов была сбита над самой Одессой. Это объясняется характером атаки: беспилотники идут один за другим, вынуждая ПВО работать непрерывно и быстро расходовать боекомплект.

«Такой способ применения БПЛА — последовательные пуски с минимальными интервалами — используется не ради "прорыва любой ценой", а для: вскрытия позиций ПВО; фиксации реакции и направлений огня; перегрузки расчетов и РЛС; подготовки условий для последующих ударов, в том числе более тяжелых», — заявил Лебедев.

Координатор отметил, что акцент ударов снова сделан на южные пригороды и транспортные узлы — военные уничтожают военную логистику, а не добиваются информационного эффекта.

«Одесская область входит в фазу постоянного ночного воздействия. Задача – не разовый ущерб, а накопление повреждений, деградация ПВО; нарушение логистики через южное направление, включая маршруты через Румынию и Молдову. С высокой вероятностью удары по этому району будут продолжены и усилены», — считает Лебедев.

Тупик мирного плана

На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Донбасс российским — ни де-факто, ни де-юре. Однако это является одним из ключевых пунктов мирных соглашений, на котором настаивает Москва. Отодвигает мир и деятельность ЕС — «коалиция желающих» заявила о наличии планов по развертыванию войск на Украине.

«Проще говоря, накануне в Берлине собрались ради чего угодно, только не ради завершения украинского кризиса. Уже сейчас можно говорить, что "мирный план Трампа" зашел в тупик», — отметил военкор Евгений Поддубный.

Одновременно с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ни в какой форме не пойдет на компромисс по вопросу территорий, в том числе по Херсонской и Запорожской областям. Он напомнил, что с 2022 года эти регионы, а также ДНР и ЛНР, являются неотъемлемой частью РФ по итогам референдумов.

«Таким образом, в настоящее время у нас есть четыре субъекта, которые являются неотъемлемыми частями нашей страны. Я не говорю о Крыме. Это история, которая берет начало ещё в 2014 году, как мы все помним», — заявил он.

Политолог Елена Панина обращает внимание, что военно-политическое руководство России выдерживает колоссальное давление на политико-дипломатическом фронте. Позиция Москвы же остается прежней: ни угрозы, ни давления, ни обманные уступки не производят нужный эффект.

Владимир Зеленский и его окружение тем временем лавирует под дипломатическим давлением администрации президента США Дональда Трампа. По ее мнению, Киев выжидает помощь от евроглобалистов с решением финансирования, в первую очередь — за счет украденных у России денег.