Пока ВСУ пытаются контрнаступать под Купянском, на других фронтах разворачивается главная драма для украинской армии. Как сообщает «Царьград», на запорожском направлении ВС РФ уже ведут бои в центре Гуляйполя, а Одесса подвергается методичным ударам. Москва жестко заявила — компромиссов по территориям не будет.

Битва за Купянск

По последним заявлениям группировки войск «Запад», украинская армия пытается заводить в Купянск небольшие группы пехоты. В некоторой степени это является копированием российской тактики с постепенным накоплением сил и насыщением пригородов для последующих атак.

Как отмечает «Военная хроника», реализация идеи подкачала, хотя этого пока не понял украинский генерал Михаил Драпатый. Из-за этого противник будет продолжать попытки и сжигать пехоту. Украинские войска сохраняют активность южнее, в районе Купянска-Узлового, однако особых изменений нет — позиционные «качели» продолжаются.

При этом заметно общее снижение интенсивности действий ВСУ на купянском направлении. Вероятно, попытка хотя бы частично вернуть Купянск забуксовала.

Бои в Гуляйполе

ВС РФ продолжают наступать на Гуляйполе — за последнее время подразделения освободили Варваровку, Зеленый Гай, Веселое, Червонное и Затишье. В самом городе идут бои за центр. Кварталы на левом берегу реки Гайчур зачищены, а российские бойцы преодолели водную преграду на нескольких участках фронта.

«И надеюсь, вражеский фронт здесь далее обрушится так же, как и в свое время обрушилась линия обороны врага на реке Янчур. После чего мы совершили быстрый рывок на позиции, на которых сейчас стоим. И также надеюсь на то, что это произойдет до того момента, когда ВСУ закончат оборудование следующей линии обороны, которую они прямо сейчас сооружают на западном берегу реки Верхняя Терса», — заявил военный блогер Юрий Подоляка.

«Военная хроника» заявила, что снабжение и пополнение украинского гарнизона в Гуляйполе становится все более сложной задачей. Из-за этого главком ВСУ Александр Сырский вскоре может снова предстать перед выбором из «множества отрицательных решений».

Системная кампания

Одесская область подвергается ударам уже пятую ночь подряд — это говорит о системном характере кампании. По всей видимости, действия Киева в Черном море и диверсии против кораблей Черноморского флота вызвали настоящий гнев в Москве.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев замечает, что часть дронов была сбита над самой Одессой. Это объясняется характером атаки: беспилотники идут один за другим, вынуждая ПВО работать непрерывно и быстро расходовать боекомплект.

«Такой способ применения БПЛА — последовательные пуски с минимальными интервалами — используется не ради "прорыва любой ценой", а для: вскрытия позиций ПВО; фиксации реакции и направлений огня; перегрузки расчетов и РЛС; подготовки условий для последующих ударов, в том числе более тяжелых», — заявил Лебедев.

Координатор отметил, что акцент ударов снова сделан на южные пригороды и транспортные узлы — военные уничтожают военную логистику, а не добиваются информационного эффекта.

«Одесская область входит в фазу постоянного ночного воздействия. Задача – не разовый ущерб, а накопление повреждений, деградация ПВО; нарушение логистики через южное направление, включая маршруты через Румынию и Молдову. С высокой вероятностью удары по этому району будут продолжены и усилены», — считает Лебедев.

Тупик мирного плана

На этом фоне Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает Донбасс российским — ни де-факто, ни де-юре. Однако это является одним из ключевых пунктов мирных соглашений, на котором настаивает Москва. Отодвигает мир и деятельность ЕС — «коалиция желающих» заявила о наличии планов по развертыванию войск на Украине.

«Проще говоря, накануне в Берлине собрались ради чего угодно, только не ради завершения украинского кризиса. Уже сейчас можно говорить, что "мирный план Трампа" зашел в тупик», — отметил военкор Евгений Поддубный.

Одновременно с этим замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия ни в какой форме не пойдет на компромисс по вопросу территорий, в том числе по Херсонской и Запорожской областям. Он напомнил, что с 2022 года эти регионы, а также ДНР и ЛНР, являются неотъемлемой частью РФ по итогам референдумов.

«Таким образом, в настоящее время у нас есть четыре субъекта, которые являются неотъемлемыми частями нашей страны. Я не говорю о Крыме. Это история, которая берет начало ещё в 2014 году, как мы все помним», — заявил он.

Политолог Елена Панина обращает внимание, что военно-политическое руководство России выдерживает колоссальное давление на политико-дипломатическом фронте. Позиция Москвы же остается прежней: ни угрозы, ни давления, ни обманные уступки не производят нужный эффект.

Владимир Зеленский и его окружение тем временем лавирует под дипломатическим давлением администрации президента США Дональда Трампа. По ее мнению, Киев выжидает помощь от евроглобалистов с решением финансирования, в первую очередь — за счет украденных у России денег.