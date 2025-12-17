Российские военные взяли под контроль населенный пункт в Днепропетровской области

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили наступление и установили контроль над населенным пунктом Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе боевых действий были нанесены удары по живой силе и технике механизированной и штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, а также бригады территориальной обороны. Поражения зафиксированы в районах Андреевки и Гавриловки в Днепропетровской области, а также Терноватого, Гуляй-Поля и Косовцево в Запорожской области.

В Минобороны заявили, что потери украинской стороны составили до 235 военнослужащих. Кроме того, были уничтожены два танка, бронетранспортер, три боевые бронированные машины HMMWV производства США, девять автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу M777 американского производства.