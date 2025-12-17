ВС России ведут бои за села в районе Северска

Российские войска начали бои за села Бондарное и Хромовка в районе Северска. Об этом сообщил Telegram-канал Condottiero.

По данным канала, российские бойцы уже взяли под контроль более пяти квадратных километров, при этом подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставляют свои позиции.

«Южнее города ВС РФ продвинулись в районе села Васюковка, начав бои за села Бондарное и Хромовка. (…) Тут у ВСУ почему-то нет маниакального желания отбить хоть что-то. Они просто оставляют позиции и бегут», - говорится в сообщении.

Ранее Минбороны РФ заявило об освобождении Северска, город являлся ключевой «крепостью» Вооруженных сил Украины в ДНР. Командир штурмовой роты с позывным Испанец, участвовавший в освобождении города, рассказал, что там был «бой за боем». При этом в подвалах оставались гражданские - в основном пожилые люди. Они приносили российским бойцам еду и воду, рассказывали, где находится противник. По словам командира, «местные не обманывали».