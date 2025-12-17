Стало известно о попытке прорыва ВСУ на территорию России

Отряд диверсантов ВСУ пытался проникнуть в Белгородскую область. Как сообщает Telegram-канал Shot, боевиков ликвидировали в 6 километрах от границы.

По информации канала, ДРГ из трех человек пыталась провести разведку возле российской границы в районе села Старица Харьковской области. Украинские солдаты направлялись в сторону села Муром Белгородской области.

По предварительной информации, перемещения диверсантов заметили операторы российского БПЛА. На диверсантов сбрасывали ВОГ, ликвидируя одного противника за другим.

Новости СВО сегодня: удар «Гиацинта» и ВСУ в окружении

Напомним, что 8 декабря Shot сообщил об уничтожении нескольких украинских ДРГ на подступах к недавно освобожденному Купянску в Харьковской области. Ликвидировано около 30 человек противника, несколько бойцов ВСУ сбежали, бросив своих сослуживцев.