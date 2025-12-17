Российские подразделения в ходе штурма села Косовцево в районе Гуляйполя уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, ВС России продвинулись в направлении Косовцево на 1,5 км.

«Подразделениями группировки «Восток» продолжаются штурмовые действия в направлении н.п. Косовцево. Штурмовыми подразделениями уничтожено до отделения живой силы противника. В результате комплексного огневого поражения уничтожено до 10 военнослужащих противника в опорных пунктах», - говорится в сообщении.

При этом, по информации канала, Вооруженные силы Украины понесли потери и в результате попытки контратаки к северо-западу от Гуляйполя со стороны Староукраинки.

Всего за сутки были уничтожены до двух рот противника, а также четыре бронемашины, 13 пунктов управления дронами и два склада ВСУ с боеприпасами, уточнил Telegram-канал.

Ранее председатель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов отметил, что российские военные используют тактику тройного удара в районе Гуляйполя. Сначала работают ВКС, затем - дроны, а уже после этого выходят штурмовики, которые подавляют огневые точки противника.

При этом военный блогер Юрий Подоляка накануне отметил, что российские подразделения контролируют восточную и северную части города Гуляйполе, а также взяли в плен штурмовиков 225-го полка Вооруженных сил Украины.