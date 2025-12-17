В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Запорожской области, в районе Константиновки и у Купянска. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру среды, 17 декабря.

Удар «Гиацинта»

Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» поразила полевой склад боеприпасов ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Цель была уничтожена, после чего расчет «Гиацинта» оперативно сменил позицию.

Удар Д-30

Российская гаубица Д-30 уничтожила пункт управления дронами ВСУ в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Воздушная разведка выявила объект ВСУ в районе Константиновки. Координаты цели передали артиллеристам, после чего те поразили пункт управления и живую силу ВСУ.

Операция у Купянска

Артиллеристы ВС РФ сорвали попытки ВСУ приблизиться к Купянску, сообщили в Минобороны России. Воздушная разведка обнаружила мелкие группы ВСУ, пытавшиеся подойти к населенным пунктам Московка, Радьковка и Соболевка в Харьковской области. Расчет самоходной гаубицы «Мста-С» поразил все цели.

Операция ВДВ в Запорожской области

Расчеты войск беспилотных систем ВДВ нанесли удары по объектам ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны России. FPV-дроны ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку, пикап с личным составом, американский бронетранспортер М113 и антенны-ретрансляторы пункта управления дронами ВСУ.

В результате была сорвана плановая ротация подразделений ВСУ на этом участке. Украинский боевой потенциал был существенно снижен, подчеркнули в Минобороны РФ.

Удар Ка-52М

Экипаж боевого вертолета Ка-52М уничтожил опорный пункт и личный состав ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Штурман вертолета Ка-52М рассказал, что экипаж выпустил двадцать ракет по каждой из двух целей. После этого вертолет выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Ответ на атаки по Курской области

ВС РФ поразили командный пункт 433-го отдельного батальона беспилотных систем ВСУ, который устраивал атаки на Курскую и Брянскую области. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-канал «Северный ветер».

Командный пункт располагался в районе села Жерновка Черниговской области. Удар по нему нанесли беспилотниками «Герань».

Тактика тройного удара: «элитных» солдат ВСУ уничтожают в Гуляйполе

ВСУ в тактическом окружении

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские войска оказались в тактическом окружении в селе Богуславка Харьковской области. Единственный путь снабжения ВСУ в этом районе находится под огневым контролем российских войск.