Российские штурмовики начинают окружение Гуляйполя в Запорожской области — военкор Руслан Татаринов заявил, что под контролем ВС РФ уже около 40% города. Как сообщает aif.ru, председатель Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, как идут боевые действия на этом направлении.

ВС РФ используют тактику тройного удара в Гуляйполе. Сперва работают ВКС, после — дроны, а уже после этого выходят штурмовики, которые подавляют огневые точки противника. По словам Рогова, ВСУ превратили город в хорошо подготовленную крепость.

«Но передовые штурмовые группы уже вышли в центр города. Так что можно сказать, что русские солдаты уже присутствуют в центре Гуляйполя», — заявил он.

Рогов отмечает, что украинские войска оказывают ожесточенное сопротивление по приказу Владимира Зеленского, который осознает стратегическую важность города. После освобождения Гуляйполя взятие Орехова станет вопросом времени, «причем, недлительного».

«Взятие Орехова — это, по сути, получение ключей от города Запорожье. Со стороны тыла Степногорска взятие Запорожья в клешни и придавливание к берегам Днепра лишит возможности получать подкрепление», — заявил Рогов.

По данным председателя, Зеленский приказал перебросить в район дополнительные силы, в том числе и большое число колумбийских наемников. Кроме того, туда направили «элитный» 225-й штурмовой полк ВСУ, в котором много мотивированных боевиков.

«Киев кинул не просто насильно пойманных людей, а тех, кто умеет воевать и у кого есть большой опыт», — отметил Рогов.

При этом в районе Гуляйполя участились случаи сдачи украинских солдат в плен. Это свидетельствует о деморализации ряда подразделений ВСУ. ВС РФ тем временем отличаются грамотной тактикой и высоким боевым духом, что позволяет планомерно выдавливать противника с занимаемых позиций.