Трамп призвал отправить войска в Газу

Самый влиятельный за последние десятилетия военный руководитель Пакистана, главнокомандующий армией Асим Мунир столкнется с серьезным испытанием, так как американская администрация давит на Исламабад с целью предоставления войск для сил по стабилизации в Газе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как предположили аналитики, данный шаг может вызвать негативную реакцию внутри страны. В ближайшие недели Мунир должен прилететь в Вашингтон, чтобы поговорить с лидером США Дональдом Трампом. Это будет уже третья встреча за полгода.

По всей видимости, центральной темой обсуждения станут вопросы, которые касаются сил в секторе Газа, указали два собеседника издания.

При этом отмечается, что отказ от участия в работе сил по стабилизации обстановки в регионе может рассердить Трампа, а этот фактор немаловажен для пакистанского государства. В Исламабаде заинтересованы в том, чтобы сохранить хорошие отношения с главой Белого дома, в том числе и по причине инвестиций американцев в сфере безопасности, пишет Reuters.

Ранее сообщалось, что Белый дом отчитал Биньямину Нетаньяху за нарушение режима прекращения огня в Газе, направив ему жесткое личное послание. По словам израильских источников, правительство уведомило администрацию Трампа, что соглашение было нарушено именно со стороны ХАМАС.