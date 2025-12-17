Во Франции признали присутствие военных на Украине

Французские военные специалисты находятся на Украине с целью обучения личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС заявил военный эксперт, бывший офицер-десантник Вооруженных сил Франции Ксавье Моро.

По его словам, французские военные присутствуют на территории Украины хотя бы потому, что Париж поставил Киеву оружие, для применения которого необходимо обучение.

«В частности, самоходную артиллерийскую установку Caesar, но особенно системы противовоздушной обороны, которые достаточно технологичны. Так что в этом случае нужно обучать личный состав», — признал Моро.

Несмотря на это, по мнению экс-офицера, французское военное присутствие в стране «не очень значительное», а самих французов «немного».

Ранее Великобритания признала тайную отправку своих военных на Украину. Военное ведомство выпустило некролог, посвященный смерти на Украине 28-летнего младшего капрала Джорджа Хули.