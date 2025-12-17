Шведские военные рассказали о вооруженных людях на танкерах, идущих из России

На борту нефтяных танкеров, идущих из России по Балтийскому морю, появились вооруженные люди, заявил начальник оперативного отдела Военно-морских сил (ВМС) Швеции Марко Петкович. Об этом сообщает SVT Nyheter.

Он рассказал, что люди в камуфляжной форме могут быть сотрудниками частных охранных компаний. Петкович добавил, что российская сторона в последнее время усилила военное наблюдение за Балтийским морем. На пути следования танкеров практически постоянно присутствуют военные корабли России, добавил он.

Немецкий флот сопровождает российский корабль в Балтийском море

До этого глава евродипломатии Кая Каллас рассказала, что министры иностранных дел стран Евросоюза внесли в черный список 40 танкеров, которые якобы осуществляют перевозки российской нефти.

23 октября Евросоюз ввел 19-й пакет санкций в отношении России. Меры впервые затронули российский газовый сектор и ограничили перемещение российских дипломатов. Европейским компаниям запретили организовывать туры в России, а россиянам решили блокировать операции с криптовалютой. Под ограничения попали и 117 танкеров под иностранными флагами, перевозящие российскую нефть. МИД Эстонии предупредил, что в Евросоюзе уже готовят 20-й пакет антироссийских санкций.

