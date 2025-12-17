Раскрыто, что немецкий генерал не увидел шансов у войск ЕС на Украине

Идея отправки на Украину так называемых «многонациональных сил» в рамках обсуждаемых гарантий безопасности не оставит участникам такой операции реальных шансов. Об этом заявил отставной генерал бундесвера Роланд Катер в интервью телеканалу Welt.

Комментируя инициативу Евросоюза о формировании «многонациональных сил», Катер назвал ее бессмысленной и крайне опасной. По его словам, на текущем этапе он не видит никаких возможностей для размещения на Украине ни войск НАТО, ни европейских контингентов, поскольку по своей сути это одни и те же силы.

Генерал подчеркнул, что речь идет не о миротворческой миссии. По его оценке, подобный формат означал бы полноценную военную операцию с развертыванием вооруженных подразделений ЕС или НАТО. В таком случае военнослужащие получили бы право не только на самооборону, но и на прямое военное вмешательство, что резко повышает риски эскалации.

Евросоюз определил схему размещения войск на Украине

Катер отметил, что попытки представить инициативу как нейтральную или стабилизирующую не соответствуют реальности. По его словам, любое иностранное военное присутствие в зоне конфликта автоматически делает силы его участниками.

Накануне сомнения по поводу создания «многонациональных сил» выразил и министр обороны Германии Борис Писториус. Он поставил под вопрос как саму целесообразность подобного шага, так и возможное участие в нем военнослужащих бундесвера.

Ранее лидеры стран ЕС по итогам переговоров в Берлине выступили с совместным заявлением о гарантиях безопасности для Украины. Среди предложений — направление в страну «многонациональных сил» и поддержание численности ВСУ на уровне не ниже 800 тыс. человек.

Переговоры по украинскому урегулированию стартовали в Берлине в воскресенье с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Встреча продолжалась около пяти часов. Позже американская сторона сообщила о «прогрессе» в обсуждении плана из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд переговоров.