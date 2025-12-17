ВСУ ударили по двум российским городам

Над Саратовом и Энгельсом раздались взрывы, по словам очевидцев, средства противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что в общей сложности прозвучало минимум 10 взрывов в южной части, в небе были видны вспышки. Помимо этого, громкие звуки были слышны в поселке Солнечный.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

По данным Shot, уже уничтожено не менее трех-четыре дронов. Официальная информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону, один из них упал в частном секторе. В сети появились кадры поражения дрона средствами ПВО.