Главный сержант батальона «Волкодавы» 57-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) подставил личный состав под удар, устроив построение на передовой.

Подробности случившегося РИА Новости раскрыли в российских силовых структурах.

«Давно известна страсть сержанта Варчука Дмитрия Викторовича с позывным Бонус к построениям на передовой», — отметил собеседник агентства.

В результате одного из таких построений бойцы ВСУ попали под удар.

«Пока сержант вылезал из блиндажа, добрая половина построившихся отправилась по госпиталям и моргам», — резюмировал представитель российских силовых структур.

Ранее в Харьковской области ликвидировали командира артиллерийской батареи ВСУ. Уточняется, что позиция, где был ликвидирован украинский военнослужащий, располагалась в районе населенного пункта Посреднее.