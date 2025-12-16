WP: в Пентагоне хотят сократить количество высшего генеральского состава

RT на русском

Высокопоставленные чиновники Пентагона планируют реорганизовать систему командования ВС США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

В Пентагоне хотят сократить высший генеральский состав
По информации газеты, внутри министерства разрабатывается план по снижению роли штабов Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM).

Это шаги сократят количество высших военных штабов с 11 до восьми.

