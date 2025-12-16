В Пентагоне хотят сократить высший генеральский состав

Высокопоставленные чиновники Пентагона планируют реорганизовать систему командования ВС США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, внутри министерства разрабатывается план по снижению роли штабов Центрального командования США (CENTCOM), Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM).

Это шаги сократят количество высших военных штабов с 11 до восьми.

Ранее ВС США по указанию главы Пентагона Пита Хегсета нанесли удары по трём судам, якобы перевозившим наркотики в международных водах Тихого океана.