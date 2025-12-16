На Украине произошёл очередной трагический инцидент в учреждении, связанном с мобилизацией. По сообщению украинского издания «Страна.ua», 55-летний мобилизованный совершил самоубийство в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военного комиссариата) в Днепропетровской области.

© Московский Комсомолец

Инцидент произошёл в казарменном помещении ТЦК, расположенном в селе Широкое недалеко от Кривого Рога. Точные обстоятельства и мотивы произошедшего в публичном доступе не раскрываются, расследование, предположительно, ведётся уполномоченными органами.

Это не первый подобный случай на Украине. В прошлом году сообщалось о попытке суицида в одном из ТЦК в Одессе. Тогда 28-летний мужчина был вовремя обнаружен и госпитализирован с целью оказания медицинской и психологической помощи.

Официальные комментарии компетентных органов Украины по данному конкретному случаю на момент подготовки материала отсутствовали.