Названо количество полученных ВМФ России в 2025 году кораблей

Судостроительные предприятия сдали 19 кораблей и три подлодки для Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году.

Количество полученных флотом кораблей назвал начальник управления администрации президента РФ по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса Виктор Евтухов, передает ТАСС.

«В 2025 году наши корабелы сдали 19 различных надводных кораблей и судов, а также три подводные лодки, включая современный стратегический атомный подводный ракетоносец "Князь Пожарский", у которого нет аналогов в мире», — сказал он после церемонии подъема флага на подлодке «Великие Луки» проекта 677М «Лада».

Также Евтухов напомнил о построенной на «Адмиралтейских верфях» подлодке «Якутск» проекта 636.3, которую передали флоту летом.

В ноябре стало известно, что атомную подводную лодку спецназначения «Хабаровск» спустили на воду. Субмарина проекта 09851 является носителем подводных аппаратов «Посейдон».