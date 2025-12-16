Мобилизованный украинец покончил с собой в здании ТЦК в Днепропетровской области

Мобилизованный совершил самоубийство в здании территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило украинское издание "Страна.ua". По его данным, 55-летний украинец покончил с собой в казарменном помещении ТЦК в селе Широкое, которое расположено неподалеку от Кривого Рога. Подробности инцидента неизвестны. Это не первый подобный случай на Украине. В прошлом году мужчина пытался покончить с собой в ТЦК в Одессе. 28-летний мужчина был госпитализирован. Также в 2024 году в здании ТЦК в Полтаве на Украине обнаружили тело мобилизованного украинца, который, судя по признакам, покончил с собой. По информации военкомов, мужчина ранее был уклонистом и находился в розыске. Сотрудники ТЦК заверили, что никакого физического или психологического давления на мужчину не оказывали. В интернете широко распространяются видеозаписи силовой мобилизации на Украине. На этих кадрах видно, как представители военкоматов применяют силу к мужчинам призывного возраста и увозят их в неизвестном направлении.