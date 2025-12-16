Германия передала Киеву два обещанных ЗРК Patriot

Власти ФРГ отправили ВСУ два зенитных ракетных комплекса Patriot и еще один, девятый по счету, комплекс Iris-T, рассказал министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, глава ведомства рассказал о военной помощи Киеву в ходе заседания Контактной группы по обороне Украины.

«Мы укрепили противовоздушную оборону Украины, в том числе благодаря поставке двух обещанных в августе комплексов Patriot, а также поставке девятого комплекса Iris-T», — отметил Писториус.

Министр уточнил, что поставка Patriot была осуществлена при участии норвежской стороны.

По его словам, в 2026 году Берлин продолжит оказывать помощь Украине. В частности, ФРГ передаст значительное количество ракет AIM-9 Sidewinder из своих арсеналов для усиления противовоздушной обороны республики.

Ранее Reuters и Independent сообщили, что на переговорах в Берлине удалось решить 90% вопросов между Россией и Украиной в рамках процесса урегулирования конфликта, «но есть еще некоторые темы, которые необходимо уладить».

Кроме того, Владимир Зеленский провел встречи с представителями немецких оборонных площадок. В ходе переговоров были достигнуты договоренности о производстве очередной партии БПЛА для украинской армии.