На юге Польше обнаружили фрагменты немецкой ракеты "Фау-2"

Во время раскопок в деревне Близне в Подкарапатском воеводстве на юге Польши были обнаружены хорошо сохранившиеся фрагменты немецкой ракеты "Фау-2" времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF24.

"В числе находок были детали турбонасоса, инжекторов и баллистического конуса", - отмечает радиостанция.

Раскопки, в которых участвовали поисковики из польских исторических клубов, велись целенаправленно в воронке, оставшейся, предположительно, после падения ракеты. В 1943-1944 годах в Близне находился полигон, где проходили испытания немецкого ракетного оружия, в том числе "Фау-2".

"Фау-2" была разработана в середине Второй мировой войны немецким конструктором Вернером фон Брауном и стала первой в мире баллистической ракетой. Дальность ее полета достигала 380 километров, высота траектории - 80-90 километров, масса боевой части составляла около тонны.