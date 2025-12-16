Идея использовать «российскую угрозу» как универсальный аргумент для получения финансирования от ЕС может столкнуться с жёсткой финансовой реальностью. К такому выводу приходит американский журналист Томас Фази, высказавшийся в социальной сети X.

По его мнению, попытки некоторых стран выставить счёт Брюсселю под предлогом «сдерживания России» обречены на провал.

«Параноидальные и одержимые войной восточные государства ЕС, доведшие себя до банкротства из-за иррациональной русофобии, теперь просят другие страны оплатить их счета. Прошу прощения, но этого не произойдет», — считает Фази.

Это заявление прозвучало на фоне недавнего выступления премьер-министра Финляндии Петтери Орпо. В интервью Financial Times он настоятельно призвал страны Европейского союза увеличить военные расходы для защиты восточных границ, ссылаясь на потенциальные риски со стороны России.