Военкор рассказал об обсуждениях территориальных уступок в вопросе урегулирования

Российские представители заявили однозначно — разговоров о территориальных уступках для Киева не будет. В переговорах по Украине впервые за долгое время прозвучала четкость, отметил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

Журналист обратил внимание на слова заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, который, по его мнению, ясно дал понять: Россия не рассматривает возможность каких-либо компромиссов в вопросе территорий.

«Наконец в этой писдильной вакханалии четко прозвучала определенность, которую невозможно трактовать двусмысленно. Россия не пойдет ни на какие компромиссы», — подчеркнул военкор.

При этом Коц отметил, что подобная позиция не совсем согласуется с заявлениями самого МИДа, где ранее говорили о перспективах скорого выхода из кризиса.