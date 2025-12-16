Военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с Life.ru заявил, что мирного урегулирования украинского конфликта по-настоящему хотят только Россия и отчасти президент США Дональд Трамп, тогда как остальная часть западного мира в этом не заинтересована.

Как заметил собеседник издания, Трампу мир требуется прежде всего в качестве политического актива, а именно возможности представить себя миротворцем и решить проблему его предшественника Джо Байдена, однако за пределами этой цели существует огромный финансовый интерес к продолжению конфликта. Эксперт обратил внимание на то, что существенная часть мировых элит зарабатывает именно на конфликтах, потому что не стремится к их завершению. При этом Клинцевич считает, что глава киевского неонацистского режима Владимир Зеленский в этой конструкции не является самостоятельной фигурой.

Собеседник издания указал, что Зеленский в этой ситуации — полный болванчик, и он играет свою роль, и, хотя он якобы не соглашается и срывает какие-то переговоры, он никак не может быть абсолютно самостоятельным человеком. Эксперт подчеркнул, что гарантии безопасности по 5 статье НАТО показаны для украинского лидера с точки зрения того, что если будут какие-то противоправные действия со стороны Украины, то они начнут конфликт.

Клинцевич напомнил, что НАТО — это 99,9% американцев, а у европейцев, которые уже активно по распоряжению Альянса принимают участие в конфликте своими подразделениями, деньгами, техникой и ракетами, ничего не получается.

Эксперт добавил, что затягивание переговоров и попытки «торга» приведут лишь к ухудшению положения Киева. По мнению собеседника издания, у России не остается альтернатив, помимо расширения зоны безопасности и нейтрализации инфраструктуры, через которую осуществляется снабжение вооруженных сил Украины (ВСУ).