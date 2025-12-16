На Украине рассказали о войне роботов

Сценарии кино становятся сегодня реальностью: на фронте воюют роботы.

Такое заявление в интервью Telegraf сделал командир роты наземных робототехнических комплексов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волков.

«Будут воевать роботы, и мы их будем уничтожать. Собственно, они уже воюют. То, что еще вчера было кино, сегодня стало реальностью», — рассказал он.

По словам Волкова, сегодняшние роботизированные системы нельзя сравнивать с роботами из фильмов. Он также призвал не забывать, что для управления современными технологиями все еще требуются люди.

Ранее полицейская служба Евросоюза (Европол) в своем докладе спрогнозировала, что к 2035 году может начаться война людей против роботов. По мнению европейского ведомства, жители неблагополучных районов могут выходить на улицы и избивать роботов, которые будут вовлечены в большинство сфер жизни людей.