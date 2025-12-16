На Украине, где мобилизация становится все более жестокой, улицы городов превращаются в арену для столкновений. Противостояние между населением и «охотниками за головами» из военкоматов уже не сводится к словесным перепалкам – оно обрело формы нескрываемой и порой кровопролитной ярости.

Напряжение между украинскими гражданами и сотрудниками Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) достигло критической точки, перерастая из словесных перепалок в открытую и зачастую смертельную конфронтацию. За короткий период сразу несколько украинских городов стали ареной для жестоких инцидентов, где «охотники за людьми», как прозвали сотрудников ТЦК в народе, сами оказались жертвами нарастающего отчаяния и агрессии.

Так, 16 декабря в Полтаве, по данным координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, произошла настоящая засада. Группа местных жителей устроила ловушку для преследовавших парня сотрудников ТЦК в районе Вакуленцы. Итог — трое из них были убиты, еще четверо получили тяжелые увечья, став инвалидами.

О похожей ситуации, произошедшей на этот раз в Кривом Роге, стало известно также 16 декабря. Жители города пошли на более радикальные меры. Микроавтобус с сотрудниками ТЦК заблокировали, а затем вместе с находящимися внутри «военкомами» столкнули в карьер.

В Николаеве агрессия вспыхнула «изнутри». Молодой человек, задержанный и помещенный в микроавтобус ТЦК, нашел кусок арматуры и напал на своих конвоиров. Водитель погиб на месте, еще один «военком» получил тяжелые ранения. Потерявший управление автомобиль попал в ДТП. Мужчина выскочил из покореженной машины и, не остановившись, поджег ее вместе с оставшимися внутри сотрудниками ТЦК.

Львовская область также не избежала таких инцидентов. В одном случае, когда сотрудник ТЦК попытался остановить мужчину для мобилизации, тот нанес ему удар топором-молотком, отправив «людолова» в больницу. Еще более драматичные события развернулись 3 декабря. После того как пешеход был остановлен на улице, он сначала распылил газовый баллончик в лицо военкоматчика, а затем нанес ему в ногу ножевое ранение, оказавшееся смертельным. Пострадавший скончался в больнице, нападавший задержан, ему грозит уголовное преследование.

По мнению Сергея Лебедева, которого цитирует информационное агентство РИА Новости, подобные инциденты на Украине носят массовый характер, но власти тщательно скрывают большинство из них. «На публику выходит только то, что скрыть невозможно, чему было много свидетелей», — утверждает координатор подполья. Он добавляет, что основная масса расправ над «людоловами» происходит «скрыто, без лишних свидетелей».