Какие возможности перед ВС РФ открывает освобождение Новоплатоновки

Взятие под российский контроль Новоплатоновки открывает путь с севера к расположенному недалеко от нее населенному пункту Боровая. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

Сегодня Минобороны России сообщило о том, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка Харьковской области.

По словам Юрия Подоляки, Новоплатоновка – это «выход с севера к Боровой».

«Которая в свою очередь — бывший районный центр Харьковской области (до админреформы на Украине в 2020 году). Который скоро вернется в родную гавань», — констатировал он.

При этом военный блогер отметил, что российским подразделениям еще предстоит зачистить от Вооруженных сил Украины территорию к северу от Новоплатоновки.