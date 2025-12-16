Огромную роль в освобождении города Северск в ДНР сыграли казачьи подразделения мотострелковой бригады имени атамана Матвея Платова. Подробностями подготовки к штурму города казаками поделился экс-командир бригады, атаман луганского округа Войскового казачьего общества "Всевеликое Войско Донское" Герой ЛНР Владимир Полуполтинных.

В интервью казачьему агентству "Пика" он рассказал, что успешные действия казачьих войск открывают путь для дальнейшего прогресса по другим направлениям фронта. По словам Полуполтинных, Северск - последний форпост на пути к Краматорско-Славянской агломерации.

Герой ЛНР отметил, что "вся сложность заключалась не в штурме города, а в моральной подготовке личного состава и рассредоточении вооружения для рывка на штурм".

Он подчеркнул, что преодоление открытого поля под налетом вражеских дронов не остановило наступление казачьих бригад. Казаки зашли в город одними из первых и успешно разгромили оборону противника. ВСУ пришлось отступить из города.

"Первыми бежали командиры, а рядовые, увидев это как пример, тоже начали покидать позиции", - рассказал атаман.

По оценкам военных экспертов, освобождение Северска может дать ВС РФ тактическое преимущество и облегчить продвижение дальше. Контроль над городом - ключевой момент в освобождении Донбасса. Эксперты отмечают, российская армия лишила ВСУ так называемого северского выступа, который долгое время препятствовал продвижению ВС РФ вглубь Донбасса и не позволял вплотную приблизиться к Славянску и Краматорску. Город был полностью зачищен от ВСУ 11 декабря 2025 года.