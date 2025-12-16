Глава МО Британии заявил о подготовке к развертыванию сил на Украине

Правительство Великобритании повышает финансирование армии, чтобы обеспечить готовность к предстоящему развертыванию сил на Украине после установления мира в рамках гарантий безопасности.

Его слова с заседания контактной группы в формате «Рамштайн» приводит Укринформ.

«Я продолжаю направлять финансирование на подготовку наших британских войск и вооруженных сил, чтобы мы были готовы к развертыванию – когда наступит мир – с войсками на земле и самолетами в воздухе», - сказал Хили.

По его словам, «объединение десятков стран для поддержки Украины» является символом преданности Киеву. Министр отметил, что наступает переломный момент в конфликте Москвы и Киева. Переговоры в Берлине продвинулись дальше, чем когда-либо, констатировал политик.

До этого замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что лидеры стран так называемой «коалиции желающих» выразили готовность разместить «силы поддержки» на территории республики в рамках гарантий безопасности после завершения конфликта с Россией.