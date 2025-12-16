Отсрочить неизбежное: ВСУ пытаются остановить продвижение ВС РФ к Запорожью

Бои на Запорожском направлении переходят в критическую фазу. Так считает военный обозреватель Юрий Подоляка. По его словам, российские войска, методично ломая подготовленную оборону ВСУ, вынудили противника в экстренном порядке возводить новую линию укреплений уже на ближних подступах к областному центру. По его данным, ситуация для украинской группировки ухудшается с каждым часом.

Главный удар наносится на западном берегу реки Верхняя Терса. По словам эксперта, «главная и пока последняя линия обороны на подступах к Запорожью уже, по сути, прорвана в трех местах». Это создает прямую угрозу оперативного окружения значительных сил ВСУ и ведет к вероятному обвалу всего участка фронта.

Ключевым успехом стало не просто освобождение населенных пунктов, а дерзкое форсирование водных преград российскими штурмовыми группами. Данные объективного контроля подтверждают создание двух устойчивых плацдармов на западном берегу: в районе Терноватого и Доброполья.

Их расширение, связанное с потерей украинской стороной контроля над селом Братское, ставит под вопрос саму возможность удержать последний серьёзно укреплённый рубеж перед Запорожьем.

Параллельно группировка «Днепр» развивает наступление севернее Степногорска и в районе Приморского, не давая противнику перегруппироваться и перебросить резервы.

По данным Юрия Подоляки, картина на южном направлении ясна: ВСУ, теряя одну позицию за другой, вынуждены в авральном режиме строить новую оборону уже на подступах к крупному городу, в то время как российские подразделения закрепляют тактические успехи, создавая предпосылки для более масштабных прорывов.

Зима и сложные погодные условия лишь усугубляют логистический и инженерный кризис украинской армии, которая явно не успевает за темпами продвижения российских войск.